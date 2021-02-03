تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100".











وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2425 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 14225 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4471 نقطة.





وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2429 نقطة.







وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3463 نقطة.

