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اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:32 ص
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.
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