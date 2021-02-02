اقتصاد السعودية| تجارة المملكة تنفذ أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 1500 مخالفة خلال يناير





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الفرق الرقابية حررت أكثر من 1500 مخالفة تمثل 7% من إجمالي المنشآت التجارية التي شملتها الزيارات التفتيشية.





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وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.



كما تؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية للتأكد من التزام المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة بأنظمة حماية المستهلك.



نفذت وزارة التجارة ضمن أعمالها الرقابية خلال يناير الماضي 20.231 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية تضمنت مراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.