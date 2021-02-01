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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. «المواصفات» تعتمد 3 لوائح فنية و110 مواصفات جديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:00 م
اقتصاد المملكة السعودية
اقتصاد المملكة السعودية
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وكالات
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اجتماعه الـ 179 برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

واستعرض المجلس في اجتماعه تقريرا عن أداء مشاريع الخطة الإستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع لعام 2020، وخطة العمل في الهيئة للعام 2021، كما وافق على إنشاء مركز لسلامة المركبات ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

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واعتمد مجلس إدارة المواصفات ثلاث لوائح فنية جديدة وهي : اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، إلى جانب الإحاطة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية السعودية وعددها 110 مواصفات.

ويشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.
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