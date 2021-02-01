اقتصاد السعودية.. «المواصفات» تعتمد 3 لوائح فنية و110 مواصفات جديدة

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2020.. نيفين جامع: عام استثنائي للصناعة المصرية.. ومؤشرات إيجابية محققة في معدلات النمو والإنتاج والاستثمار