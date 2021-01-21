اقتصاد السعودية.. وزير الصناعة يتفقد أكبر منجم ومصنع للذهب في المملكة

وقف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال جولته التفقدية بمنطقة المدينة المنورة، على سير وخطط العمل في أكبر وأقدم مصنع للذهب في المملكة التابع لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" الواقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور نائب الوزير لشئون التعدين المهندس خالد المديفر، و نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، وعدد من مسئولي قطاعي الصناعة والتعدين.







واطلع الوزير على أبرز ملامح المصنع، وغرف الصهر والمتحف الموجود بالمنجم القديم، كما تم تقديم عرض عن مكانة الذهب، لا سيما في مزيج أعمال معادن، حيث يُعد أكثر خطوط إنتاجها شعبية، وكذلك وقف على سير العمل في المنجم واستعراض خططه التوسعية، وآليات العمل فيه، كما التقى عددًا من العاملين في المنجم، حيث يصل عدد الموظفين فيه إلى قرابة 262 موظفًا، 63% منهم سعوديون.