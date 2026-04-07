هيئة العمل الوطني بالقدس: إسرائيل تحاول السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية

حذرت رتيبة النتشة، المحللة السياسية وعضو هيئة العمل الوطني بالقدس، من خطورة المخططات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية الحالية لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس، مؤكدة أن ما يجري هو بمثابة "إبادة ثقافية واجتماعية" تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة ومحو موروثها الثقافي والارتباط العقائدي بها.

وأوضحت رتيبة النتشة، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في إطار السعي لفرض السيادة الكاملة على الأماكن المقدسة وتغيير الوضع التاريخي القائم.

وأشارت رتيبة النتشه، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، بدأ بتنفيذ وعوده الانتخابية عبر سن قوانين تعتبر ساحات المسجد الأقصى "ساحات عامة"، مما ينزع عنها خصوصيتها الدينية، فضلاً عن إقامة نقطة شرطية داخل صحن قبة الصخرة المشرفة.

وكشفت رتيبة النتشة عن سن قانون إسرائيلي جديد تحت مسمى "جبل الهيكل" قبيل شهر رمضان، يمنح الحاخام الأكبر في إسرائيل صلاحية تحديد مواعيد وطبيعة الصلوات داخل المسجد الأقصى، وهو ما تزامن مع زيادة ساعات الاقتحامات للمستوطنين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في سابقة خطيرة تنتهك حرمة الشهر الفضيل وتخالف العرف الذي كان متبعاً بمنع الاقتحامات خلاله. وأضافت أن هذه الإجراءات تترافق مع قرارات قضائية تسمح للمستوطنين بأداء "السجود الملحمي" وإدخال القرابين النباتية.

وأكدت النتشة أن التضييق الإسرائيلي لا يقتصر على المسجد الأقصى، بل يمتد ليشمل المقدسات المسيحية في انتهاك صارخ لاتفاقية "الوضع القائم" التاريخية، وأشارت إلى استمرار إغلاق كنيسة القيامة ومنع إقامة صلوات عيد الفصح، وحظر "مسيرة الآلام" واحتفالات "أحد الشعانين"، في محاولة لسلب المدينة هويتها وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي.