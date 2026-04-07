فرنسا تعرب عن قلقها البالغ بعد مـ.قتل موظف تابع للصحة العالمية في غزة

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الحادث الأمني الذي أودى بحياة أحد الموظفين التابعين لمنظمة الصحة العالمية (WHO) في غزة، وأدى إلى تعليق عمليات الإجلاء الطبي التي تقوم بها المنظمة.

وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/، ضرورة إلقاء الضوء بشكل كامل على هذا الحادث.

وأكدت فرنسا التزامها بضمان حسن سير عمل بعثة الاتحاد الأوروبي (EUBAM)، التي تؤدي دورًا أساسيًا في ضمان حرية التنقل مع احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.

وأدانت فرنسا بأشد العبارات أي هجوم يستهدف العاملين في المجال الإنساني، "الذين يجب على جميع الأطراف ضمان حمايتهم في جميع الأحوال، وفقاً للقانون الدولي الإنساني".