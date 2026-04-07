باحث بريطاني: ترامب يمتلك إستراتيجية قوية لمواجهة إيران والحرب ستكون ممتدة بلا نمط تقليدي

قال باباك إماميان، الباحث البريطاني المتخصص في الشأن الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك ما وصفه بـ«استراتيجية عظيمة» للتعامل مع النظام الإيراني، مؤكدًا أنه يفهم طبيعة هذا النظام أكثر من أي رئيس أمريكي سابق، وأن أسلوبه في التعامل مع طهران يتناسب مع شخصيته ولغته الخاصة.

وأوضح إماميان خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة دي إم سي، أن النظام الإيراني يسعى – وفق وصفه – إلى دمار الإنسانية، مشيرًا إلى أن ترامب حقق انتصارات أكبر من الانتكاسات ويدرك جيدًا كيفية التعامل مع طهران وإضعاف قدراتها.

وأشار الباحث البريطاني إلى أن الحرب مع إيران لن تتبع نمطًا تقليديًا، بل ستكون ممتدة على فترات مع توقفات قد تصل لنحو 12 شهرًا، معتمدة على استراتيجية مدروسة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت مكاسب كبيرة خلال 40 يومًا فقط مقارنة بتجارب أخرى.