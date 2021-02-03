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أخبار العالم

خطوات ملموسة مع ألمانيا الفترة المقبلة.. وزير الدفاع التركي: ننتظر اليونانيين لاستكمال اجتماعات تعزيز الثقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:39 ص
وزير الدفاع التركي،
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة تنتظر قدوم اليونانيين لاستكمال اجتماعات تعزيز الثقة.


ووفقا لـ "تي آر تي" التركية، كشف أكار عن خطوات ملموسة ستتخذها تركيا مع ألمانيا خلال الأيام القادمة بخصوص مواضيع الدفاع والأمن.


ووفقا لوسائل إعلام تركية، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنجريت كرامب كارنباور، عددا من القضايا الثنائية في مجالي الأمن والدفاع.


جاء ذلك في إطار زيارة رسمية يجريها أكار إلى العاصمة الألمانية برلين، التقى خلالها نظيرته الألمانية كارنباور، وعدد من المسئولين الألمان، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الألمانية برلين.


وقال أكار، في تصريحات صحفية عقب اجتماع عقده مع كارنباور: "لقد عقدنا اجتماعا صادقا وبناء للغاية مع نظيرتي الألمانية".


وأضاف: "لقد أتيحت لنا الفرصة للحديث عن العديد من القضايا، لا سيما قضايا الأمن والدفاع، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار حلف الـ(ناتو) والاتحاد الأوروبي".


من جانبها، قالت كارنباور إن "الاجتماعات كانت مكثفة وهامة، خاصة في إطار حلف الـ(ناتو)، وتمت معالجة العديد من القضايا خلالها"، معربة عن سعادتها بلقاء أكار في برلين.


ورحبت بـ"استئناف المباحثات بين تركيا واليونان الحليفين في الـ(ناتو)"، مؤكدة "أهمية هذه الخطوة لتجنب زيادة التوتر مرة أخرى شرقي المتوسط".
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