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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:19 ص
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك بأنواعه:

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 20 إلى 22 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 7.5 إلى 19.5 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 120 جنيهًا، وسجل سعر البوري 2 سعر 41 جنيها.

أقرا أيضًا ..أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء


فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سمك المكرونة السويسى 75 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 360 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 250جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 170 جنيها.

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