أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 3 فبراير 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.5 جنيه، والبطاطس بين 1 و2 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات.



















