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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:42 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 3 فبراير 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.5 جنيه، والبطاطس بين 1 و2 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات.


وسجلت الكوسة بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا من 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.25 و3 جنيهات.


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.


فيما سجلت أسعار الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات، والخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

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وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و14 جنيها للكيلو.


وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى بين 3 و4.5 جنيه ، والبرتقال أبوسرة بين 3 و5 جنيهات للكيلو.


وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 3 و5 جنيهات، والفراولة بين 5 و8 جنيهات، والرمان بين 6 و9 جنيهات.

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