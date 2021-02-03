أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 3 فبراير 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.5 جنيه، والبطاطس بين 1 و2 جنيه، والبصل بين 3 و5 جنيهات.
وسجلت الكوسة بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا من 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.25 و3 جنيهات.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
فيما سجلت أسعار الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات، والخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
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وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و14 جنيها للكيلو.
وسجل البرتقال البلدى بين 2.5 و4.5 جنيه، والبرتقال السكرى بين 3 و4.5 جنيه ، والبرتقال أبوسرة بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 3 و5 جنيهات، والفراولة بين 5 و8 جنيهات، والرمان بين 6 و9 جنيهات.