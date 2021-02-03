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أخبار البلد

تزول تلقائيا.. الصحة تكشف أعراض لقاح كورونا الصيني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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محمد غالي
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الجانبية التي قد يتعرض الحاصلون على لقاح كورونا الصينى، سينوفارم، والتي تتمثل في التالي:

 وجود ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم.

 ارتفاع بالحرارة.

صداع.
إرهاق.
غثيان.
قيء.
إسهال.
سعال.
حساسية.
 ألم بالعضلات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية تتضمن ألما بالمفاصل، وخمولا، ونوبات تشنجية.

وأكدت الوزارة، ان الأعراض لا تتطلب بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه توجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات فى العالم، منها ما هو تقليدى وحديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسين.


النوع الاول:- اللقاحات المعطلة: وهى تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووى له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح (لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية)


والنوع الثاني:- اللقاحات الحية المضعفة: وهى تحتوي على الفيروس حيا ولكن جرى إضعاف الحامض النووى بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض، ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).
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