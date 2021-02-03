تخلص منها فورا.. مخاطر تسمم الزئبق من حشو الأسنان

ويتسبب تسمم الزئبق

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بسبب ميثيل الزئبق هو الزئبق الممزوج بالكربون، وعلى الرغم من أن هذا الشكل السام من الزئبق غير مرئي للعين المجردة، إلا أنه شائع في جميع أنحاء البيئة، على سبيل المثال، يوجد في الماء والتربة والنباتات والحيوانات، خاصة الأسماك، كما أنه شائع في العديد من الأدوات المنزلية مثل مصابيح الفلورسنت والبطاريات وطلاء اللاتكس.