مشروب مذهل لتقوية الأسنان ورفع مناعتك



فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الرمان يوميًا فهو يساعد على تعزيز المناعة وجيد للبشرة لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة إليك أبرز فوائد تناول كوب من عصير الرمان يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.





- يقوي المناعة



الشاي المصنوع من قشر الرمان قد يحمل تأثيرات مناعية.. يمكن أن يساعد وجود السكريات في القشرة على تعزيز المناعة التي تقلصت بسبب العلاج الكيميائي.. أيضًا، يمكن أن تحمي البوليفينول العديدة في الفاكهة الجسم من مجموعة من مُسببات الأمراض.





-جيد للبشرة



الرمان فعال ضد تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.. الأشعة فوق البنفسجية مسئولة عن العديد من مشاكل الجلد وسرطان الجلد والتغيرات المبكرة المرتبطة بالعمر.. يمكن أن يساعد شاي الرمان في تقليل تأثير أضرار الأشعة فوق البنفسجية بسبب قدرتها القوية المضادة للأكسدة، وقد يؤدي أيضًا إلى تدهور تلف الحمض النووي والبروتين للخلايا والأنسجة.





- يمنع الميكروبات

يحتوي شاي الرمان على عوامل مضادة للميكروبات والتي قد تساعد في منع مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وخاصة المكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا والبنسيليوم ديجيتاتوم.





- يقي من أمراض العظام

هشاشة العظام هي مرض عظمي يتسم بضعف وهشاشة العظام. أظهرت دراسة أن الأنشطة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لشاي الرمان يمكن أن تكون مفيدة لهشاشة العظام. قد يساعد في منع فقدان العظام وتقليل الأضرار التي لحقت بالعظام بسبب الجذور الحرة.





. جيد للعناية بالأسنان

يمكن الحد من مشاكل الأسنان عن طريق تناول شاي الرمان فهو يساعد في تقوية اللثة وربط الأسنان المترهلة بسبب أمراض الأسنان مثل التهاب اللثة.