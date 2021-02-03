وكيل التشريعية ينتقد الحكومة.. ويتهم مستشار مدبولي بإهدار مجهود المجلس

وجه إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية انتقادا حادا لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تخبطها للأجندة التشريعية التي تتقدم بها لمجلس النواب، مؤكدا أن هذا يتسبب في إهدار مجهود المجلس.





واتهم الطماوي المستشار شريف الشاذلي مستشار الدكتور مصطفى مدبولي أنه المسئول عن هذا التخبط محمله مسئولية تخبط الأجندة التشريعية للحكومة.





واستطرد الطماوي - خلال جلسة مجلس النواب - عن أمثلة هذا التخبط من بعض مشروعات القوانين التي تم إرسالها أكثر من مرة للمجلس بتعديلات على رأسها قوانين مكافحة الإرهاب وكذلك أيضا مشروعين لفرق رسم مباني وزارة الخارجية ، ومشروعين للتخيط العام للدولة.





وناشد الطماوي بضروة اتخاذ اللازم وإيقاف حاتلة التخبط الذي تقع غيه الحكومة بسبب مستشارها في هذا الملف.





ومن جانبه قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي أنه سوف يتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة ، وإتخاذ اللازم.