المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى وتفعل غرفة الأزمات تحسبا للتقلبات الجوية

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .









وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

اقرأ أيضا





لأول مرة بـ"مستشفيات جامعة المنيا" جراحة ميكروسكوبية دقيقة لزرع أصبع تعرض لبتر كامل





كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وفي سياق متصل، عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعا مع المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا، وذلك لمناقشة آليه تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.

قال محافظ المنيا، إنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فإن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا الإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووضع تصور كامل للأعمال الانشائية المطلوبة من الجهاز، كما تم الاتفاق على مراجعة جميع المشاريع المدرجة لتطوير القري، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز ، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.