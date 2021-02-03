لافروف: متفقون مع الأردن على ضرورة استئصال بؤر الإرهاب في سوريا

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدور جامعة الدول العربية في العمل لتحقيق مصلحة الشعب السوري.





وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، "ناقشت مع وزير الخارجية الأردني سبل التعاون في حل الأزمة السورية، واتفقنا على ضرورة الاستئصال النهائي لبؤر الإرهاب في سوريا لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين".





وأضاف لافروف "اتفقت مع نظيري الأردني على ضرورة تهيئة الظروف لتحسين الأوضاع في اليمن والعراق وليبيا بالمسار السلمي".





ودعا لافروف إلى العمل على تقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية لحل الأزمة، مؤكدًا أنه لا بديل لحل الدولتين لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "نسعى لتطوير التعاون الثنائي مع روسيا في مختلف المجالات على أسس الثقة والشفافية".