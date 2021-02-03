برلمانية لـ شاكر: أسعار الكهرباء جزافية.. والفواتير لا تتناسب مع المستهلك

أشادت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، بالتطوير القائم الكهرباء في قطاع الجودة وتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة، مؤكدة أننا نأمل أن تعود كل هذه الإجراءات على المواطن بالنفع.









وشددت "مازن" في تعقيبها على كلمة المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، في الجلسة العامة اليوم، على أن هناك مشكلة مزمنة وهي الأسعار الجزافية للكهرباء والفواتير، والتى لا تتناسب مع الكهرباء المستهكلة، كما أن الأسعار غير محتملة ولابد من التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير للتخفيف على المواطنين.









وشددت على أن هناك في محافظة سوهاج وفي كل المحافظات وهي مشكلة الأسلاك الكهربائية بدون عازل وهناك قرى كاملة بدون عازل، مشيرة إلى أن هناك نية لخطة الوزارة بالتعاون مع شركة "شعاع"، ولكن ليس هناك قارئ يأتي لقراءة العدادت، والفاتورة تتراكم ولا بد من نظرة لهذا الموضوع.









ولفتت "مازن" إلى أنه لا بد من خطة لحل أزمة الكابلات الهوائية ومشاكل للفلاحين، قائلا: "لو بقيت تحت الأرض هننتجاز الخطر اللي ممكن يوقع على الأهالي".