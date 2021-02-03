ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:29 م
محمود عزت
محمود عزت
Advertisements
احمد مهدى
حصل صدى البلد على صور للقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، أمام الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أثناء محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مكتب الإرشاد»  والتى قررت حجزها للحكم جلسة 8 إبريل للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت فى 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.

ووجه للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضى التى كانت تطالب برحيل مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد
أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد
أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد
أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد
أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت المتهم بأحداث مكتب الإرشاد.. فيديو

الإرهابى محمود عزت.. نص قرار إحالة القائم بأعمال مرشد الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد

شاهد.. لحظة خروج الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان من قفص المحكمة

أدعية وقرآن.. ماذا فعل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى "قفص المحكمة"

إعادة محاكمة محمود عزت في "أحداث مكتب الإرشاد"

بحضور محمود عزت.. استئناف محاكمة القائم بأعمال مرشد الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. لماذا قبَّل عبد الحليم حافظ يدها؟

حكم نهائى.. براءة المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

دمار العالم برعاية "ريتشارد".. رد من بوتين على سيناريو الحرب النووية

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شحن أول دفعة تويوتا كامري 2021 هايبرد للخليج.. صور

نشرة المرأة والصحة.. نوع من البقول يحارب تشوهات الجنين.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك

على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية