تشييع جثمان فتاة فايد المنتحرة.. تناولت عقارا مجهولا

أمرت النيابة العامة بدفن جثمان فتاة في عقدها الثاني من العمر بعد انتحارها داخل منزلها بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.









وشيع العشرات من أهالي منطقة "العمار" التابعة لقرية سرابيوم جثمان الفتاة مساء أمس علي مقابر الأسرة بالقرية.









وكانت فتاة تدعى «م. م. أ»، 19 سنة، لقيت مصرعها إثر تناولها مادة غير معلومة بقرية سرابيوم في الإسماعيلية.









وأشارت التحريات الأولية إلى أن الفتاة انتحرت بتناولها عقار غير معلوم، تسبب في وفاتها في الحال، فيما ناقش ضباط البحث الجنائي ذويها لكشف ملابسات الواقعة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية بالواقعة.









وكشفت مصادر مقربة من أسرة فتاة الإسماعيلية التي انتحرت، أن الفتاة انتظرت خروج الجميع من المنزل وقررت الانتحار.









وقالت المصادر إن شقيقتها أول من اكتشف سقوطها على الأرض في الدور الأرضي من منزل العائلة واتصلت بسيارة الإسعاف إلا أنها وصلت بعد مفارقتها الحياة.









وبحسب المصادر الطبية، فإن الفتاة وصلت جثة هامدة للمستشفى، وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى القصاصين المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.