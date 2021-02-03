حافظ على صحتك .. تمرينات سهلة يمكن ممارستها بالمنزل لجسم رشيق

ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية تعتبر من المهام التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، وذلك لتعدد وكثرة فوائدها، فهي تساعد علي التخلص من الوزن الزائد والحصول علي جسم صحي ورشيق، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة لياقة الجسم.





كما تساعد على التخلص من القلق والتوتر، وإضافة إلى ذلك فإن بناء العضلات وتقويتها تعطي شكلًا جذابًا للجسم، لذلك يسعى الكثير من الشباب لبناء جسم مفتول العضلات، وقد يلجأ البعض إلى الذهاب للصالة الرياضية ولكن الكثير يفضل ممارسة الرياضة في المنزل لتوفير الوقت.

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رصدت عدسة صدي البلد اهم التمرينات الرياضية التي يمكن ان تنفذ في المنزل في البداية قال كابتن محمد فتحي مدرب لياقة بدنية باحد الجيمات انصح المشاهدين مع وجود الموجة الثانية من كورونا يجب الاستمرار في التمرينات الرياضة وان لم يمكن الذهاب الي الجيم يجب استكمال التمرينات بالمنزل مشيرا ان يجب ان نقوم بالتمرينات بالطريقة الصحيحة لعدم حدوث اصابات .





واضاف فتحي ان من اهم التمرينات السهلة التي يمكن ان تنفذ بالمنزل هو تمرين منطقة البطن بالكتامل بلانك وهو يقوم بالتحميل علي جدار المعدة ولكن لايوجد به اي شئ فني وهو يعتمد علي التحميل علي اليدين ومشط الرجل .





واشار محمد فتحي ان من الاخطاء المتبعة في هذا التمرين في حالة التدريب عليه بطريقة غير صحيحة مثل كتم النفس مما ياثر بالسلب علي المتدرب لعدم دخول الاكسجين للجسم ويجب ان يكون الظهر مفرود والرقبة الي الامام وليس للاسف لعدم حدوث اصابات .





وتابع يجب ايضا يتم التمرين في البيت علي المنطقة اسفل الظهر وهو تمرين خاص بعضلة الفخدة الامامية وهو من اسهل التمارين التي يمكن استخدامها في المنزل ويعمل علي تمرين جميع عضلات القدم باكملها وويجب تنفيذه بطريقة صحيحة لتفادي الاصابة .





واشار الي ان يجب عدم لوك بالركبة ويجب ان يكون الظهر مفرود ويحب ان تكون نظرتي للامام وتنظيم النفس لان الاخطاء في هذا التمرين تؤدي الي انزلاق غضروفي او خشونة الركبة فيجبان تكون التمرينات صحيحة بنسبة 100%.