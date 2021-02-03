ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توجيه عاجل من ولي العهد السعودي بشأن تزايد الحرائق بمنطقة الرياض

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:30 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
Advertisements
محمد عثمان
أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهاته بإحالة المتورطين في تزايد الحرائق في منطقة الرياض إلى القضاء.

وقالت إمارة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ولي العهد أمر بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.

وأوضحت إمارة منطقة الرياض أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.

وكان نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، كشف عن وجود شبهة فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاقتصاد السعودي.. أمين منطقة المدينة المنورة يوقع عقدًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل وصيانة سكن العمال النموذجي

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيطالي بالعلا

خالد بن سلمان: مشروع ذا لاين يؤكد أننا في قلب المستقبل

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا بشأن وزارة الإسكان

أمر ملكي سعودي بإعفاء محافظ البنك المركزي وتعيين فهد بن عبد الله خلفا له

ترشيحاتنا

سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

"الخليج" الإماراتية: السيسي يناشد العرب لتجاوز أية خلافات لإعلاء مصالح الأوطان والشعوب

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

حكم عمل المرأة ميكب أرتست والتربح منه.. الإفتاء تجيب

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد

اكتشف أعراض سرطان الفم بسرعة