الهيئة العامة للكتاب تصدر كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة لوزير الأوقاف مترجما إلى الألمانية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة "رؤية باللغات الأجنبية" كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مترجمًا إلى اللغة الألمانية، مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة.





وقالت الأوقاف "يبرز هذا الكتاب أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان".





كما يفرق الكتاب بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد، كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة، ومفهومها في منظور الجماعة، ويحذّر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة.





ويؤكد الكتاب على أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية.





ويبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.



