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رياضة

شاهد | عصام الحضري يخطف قلوب متابعيه برفقة ابنته

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر الحضري في الصورة برفقة ابنته الصغيرة وجاءت التعليقات كالآتي :
ربنا يخليهالك ، جميلة جدا ، ربنا يحميكم 


وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.


وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا". 

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