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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:11 م
الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي
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محمود نوفل


كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن قيام الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي المعادي بالتحليق  فوق راس العين وصولا الى أجواء مدينة صور والمخيمات.

وكانت قيادة الجيش اللبناني بالأمس قد أصدرت بيانا أعلنت فيه عن قيام زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بخرق المياة الإقليمية اللبنانية الاثنين ما بين الساعة 16.32 والساعة 16.34، وتحديدا  قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 166 مترا.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية التوجيه ان الجيش اللبناني و بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان تقوم بمتابعة الموضوع .

وفي سياق متصل قالت قيادة الجيش اللبناني "ان طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 1/2/2021 الساعة 11.35 الأجواء اللبنانية من فوق حاصبيا واتجهتا شمالا وصولا حتى زحلة، ثم غادرتا عند الساعة 11.40 حيث تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

كما شهدت الأجواء اللبنانية ايضا  تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها.

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