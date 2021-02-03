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فن

لأول مرة.. رامى عياش بالدراما المصرية فى رمضان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:00 م
رامي عياش
رامي عياش
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محمد نحلة

فى مفاجأة فنية كبيرة يستعد النجم اللبناني رامي عياش لخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامى  جديد من إنتاج مصري

فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن ينافس بها البوب ستار في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل

يذكر ان النجم رامى عياش قام ببطولة المسلسل اللبناني “أمير الليل” بمشاركة ميس حمدان و داليدا خليل و نهلة عقل داوود  وهيام أبو شديد  وأسعد رشدان ﺗﺄﻟﻴﻒ منى طايع وﺇﺧﺮاﺝ إيلي برباري وقد لاقى المسلسل نجاحا باهرا عند الجمهور المصري وعُرض فى 2016

كما قام رامى ببطولة سينمائية بفيلم “باباراتزي” بمشاركة إيمان العاصي  عزت أبو عوف  كارلا بطرس  ميرفا القاضي تاليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي والذى عُرض عام  2015.
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