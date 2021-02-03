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رياضة

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل غدا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الدحيل القطري.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

أبدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتواجد مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ مبارياتها غدًا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو :"سعيد بالتواجد في مثل هذه البطولة الكبيرة وأي لاعب يحلم بأن يكون متواجد فيها".

وتابع :"نحترم فريق الدحيل قبل مباراته غدا وإن شاء الله التوفيق يكون من حليفنا ونكون قدرين على إسعاد جماهيرنا".

وواصل :"عندما وصلنا إلى الدوحة وجدنا التزام وتأمين شديد للغاية، وبعدما وصلنا قمنا بعمل المسحة وكل هذه الإجراءات من أجل فيروس كورونا ونحن ملتزمون بهذه الإجراءات".

وزاد :الدحيل "فريق كبير نحترمه جدا .. وكل اللاعبين في قمة التركيز ونتمنى ان نسعد جماهيرنا بالفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة".
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