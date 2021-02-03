ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فقد هوية الكبار.. أرقام كارثية لـ بيراميدز في الدوري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:25 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
عمرو الحلواني
واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى بيراميدز عروضه السيئة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تلقيه هزيمة جديدة بالبطولة عقب خسارته أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 11 من البطولة .

وهو الأمر الذى أدى إلى تجميد رصيد بيراميدز عند 15 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز .


وأصبح الفريق السماوى وفقا لمؤشراته فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز بعيدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد فقده العديد من النقاط .

وشهدت الجولات الماضية من مسابقة الدوري تخبط كبير على مستوى النتائج بالنسبة لبيراميدز ، فالفريق لم يحقق سوي 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري بالإضافة إلى خسارته فى مباراتين بجانب تعادله فى 6 مباريات وهو ما يشير إلى أن الفريق يقترب من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الدوري .

وكان بيراميدز أجرى عدد من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية مثل رمضان صبحي وأحمد فتحى وأحمد الشيخ والأوروجويانى رولان وأسامة جلال وأحمد سامى بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتينى أروبارينا  أملا فى المنافسة على البطولات المختلفة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري المصري.. صدام عنيف بين الزمالك وبيراميدز اليوم بالدفاع الجوي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة

الزمالك ضد بيراميدز.. الأبيض يكتسح السماوى فى تاريخ اللقاءات المباشرة

خلطة أروبارينا.. صراع مصري بوركينى لخلافة رمضان صبحي فى بيراميدز

قبل موقعة الليلة.. تاريخ مباريات الزمالك وبيراميدز مع صافرة محمد عادل

بالأسماء.. 5 مفاجآت فى تشكيل بيراميدز أمام الزمالك قبل الإعلان الرسمي

ترشيحاتنا

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه حال تأجير العقار دون إبلاغ الشرطة.. مشروع قانون

لا رجعة فيه.. جامعة القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

أحمد موسى يوضح سبب حادث قطار أسيوط.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها