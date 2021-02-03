بعد فوز مانشستر بـ التسعة.. تعرف على أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، انتصارًا كاسحًا على حساب نظيره ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة، في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.





انتصار مانشستر الكبير كان حديث الوسط الرياضي الأوروبي منذ الأمس، أمام ساوثهامبتون الذي أكمل المباراة منقوصًا من خدمات أحد لاعبيه منذ الدقيقة الثانية بسبب الطرد، ثم تحصل بيدناريك مدافع الفريق على البطاقة الحمراء أيضًا في الدقيقة 87، بعد تسجيله هدفًا بالخطأ في مرماه وتسببه في احتساب ضربة جزاء للشياطين الحمر.





وفي هذا التقرير، نستعرض أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي.





نتيجة 9-0 تكررت مرتين من قبل، ففي الموسم الماضي، خسر ساوثهمبتون أيضًا أمام ليستر سيتي بنفس النتيجة.





مانشستر يونايتد أيضًا كرر تلك النتيجة في مارس لعام 1995 أمام إيسبويتش تاون، لتكون تلك المباريات التي حملت النتيجة الأكبر في تاريخ البريميرليج.





وفي نوفمبر لعام 2009، فاز توتنهام هوتسبير على ويجان أتلتيك بنتيجة 9-1





أما نتيجة 8-0، فتكررت 5 مرات، أولها عام 1999 بفوز نيوكاسل يونايتد على شيفيلد وينزداي، وثانيها عام 2010 بفوز تشيلسي على ويجان أتليتيك، وثالثها عام 2012، بفوز تشيلسي على أستون فيلا.





وفاز ساوثهمبتون على سندرلاند بذات النتيجة عام 2014، وكذلك مانشستر سيتي على حساب واتفورد عام 2019.





وفاز مانشستر يونايتد على نوتنجهام فورست بنتيجة 8-1 في عام 1999.



