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الإسكان: عدد العمالة في العاصمة الإدارية اقترب من 400 ألف.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:41 م
العمالة في العاصمة
العمالة في العاصمة الإدارية
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محمد القاضي
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن عدد العمالة في العاصمة الإدارية اقترب من 400 ألف عامل.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العمل يستمر في العاصمة الإدارية علي مدار 24 ساعة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى ان هناك مكتبا أمريكيا صمم مركز المال والأعمال في العاصمة الإدراية، لافتا إلي أنه لاول مرة في مصر سوف يكون البرج الأيقوني فندقا من الدور الـ50 إلي الـ80.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن التشطيب في العاصمة الإدارية تم في مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات، مؤكدا ان حجم العمالة هائل في العاصمة الإدارية.

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