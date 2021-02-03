وزير الاتصالات: مدينة المعرفة مقامة على 200 فدان بـ4 مبان رئيسية

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مدينة المعرفة مقامة على 200 فدان وتحتوى على كل اجهزة التكنولوجيا الحديثة.





وأضاف وزير الاتصالات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم المبنى.





ولفت، إلى أن مدينة المعرفة تحتوى على 4 مبان رئيسية، و تضم أول جامعة معلوماتية فى الشرق الأوسط، وأن جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية وقعت إتفاقا مع جامعة بيردو العالمية.





وأشار إلى أن التعامل فى المبنى الحكومى بالعاصمة الإدارية سيكون بدون أوراق أو ملفات و ستتعامل الكتروني، وأن الحكومة ستكون تشاركية و ستتبادل البيانات و المستندات، و سيكون للمواطن شباك واحد فقط للحصول على ما يحتاجه.





وأوضح، أن أى مواطن سيريد أى شئ من العاصمة سيكون عن طريق منصة مصر الرقمية، فالمواطن لا يذهب للعاصمة من أجل استخراج أو عمل أى خدمة.





وأكد أن الدولة ستوفر على المواطنين الوقت، وكل ما يحتاجه المواطن سيحصل عليه.



