السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

رقم 210 القادم من القاهرة إلى بمنطقة مزلقان قرية فزارة بمركز القوصية اقتحمت عربة نصف نقل المزلقان. قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه أثناء مرور القطار أسيوط بمنطقةاقتحمت عربة نصف نقل المزلقان.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اقتحمت سيارة نصف نقل مجهزة بونش حارة في المزلقان، وحدث اختلال للونش الموجود علي العربة"، موضحا أن الحادث تسبب في وفاة 3 أشخاص.





وتابع: "حارس المزلقان حاول منع السيارة ولكنه لم يستطع بسبب سرعة القطار"، موضحا أن هناك 8 قطارات ذهابا وإيابا تعطلت بسبب تصادم القطار والسيارة النقل.





وأكد أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها على الخطوط بعد سحب الجرار والسيارة النقل، ولم تحدث أي إصابات بين ركاب القطار.