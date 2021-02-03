ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:14 م
حادث قطار أسيوط
حادث قطار أسيوط
Advertisements
محمد القاضي
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه أثناء مرور القطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط  بمنطقة مزلقان قرية فزارة بمركز القوصية اقتحمت عربة نصف نقل المزلقان.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اقتحمت سيارة نصف نقل مجهزة بونش حارة في المزلقان، وحدث اختلال للونش الموجود علي العربة"، موضحا أن الحادث تسبب في وفاة 3 أشخاص.

وتابع: "حارس المزلقان حاول منع السيارة ولكنه لم يستطع بسبب سرعة القطار"، موضحا أن هناك 8 قطارات ذهابا وإيابا تعطلت بسبب تصادم القطار والسيارة النقل.

وأكد أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها على الخطوط بعد سحب الجرار والسيارة النقل، ولم تحدث أي إصابات بين ركاب القطار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: إنشاء كوبري المديرية هدفه تقليل التكدس المروري ..شاهد

رئيس السكة الحديد يستقبل وفد شركة أوكرانية لبحث تطوير جرارات القطارات

بينهم السائق.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 1 في حادث قطار بأسيوط

اقتحام عربة بـ ونش للمزلقان.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان"

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

ترشيحاتنا

بينهم السائق.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 1 في حادث قطار بأسيوط

صناعة محتوى جنسي لجني الأرباح.. الحبس والغرامة في انتظار أحمد ونهى

لا رجعة فيه.. جامعة القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

قصة سيارة أدخلت سعد لمجرد موسوعة جينيس | صور

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها