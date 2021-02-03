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رياضة

الشوط الأول .. سموحة يتقدم على الإسماعيلي 1-0

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:23 م
احمد سامي
احمد سامي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي وسموحة بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 


بدأ الفريقان المباراة بحماسة شديدة وحاول سموحة مباغتة دفاع الإسماعيلي في الدقائق الأولى من المباراة ولكن كانت الدفاعات حازمة. 


واشتعلت المباراة مبكرًا حتى تلقى محمد الترهوني لاعب سموحة البطاقة الصفراء الأولى في أول 15 دقيقة من المباراة. 


وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة كانت هي الأخطر لهجوم سموحة، أحدثت ذعرًا شديدًا لمحمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي. 


مرر عبد الكبير الوادي ركلة ركنة رائعة يستقبلها مصطفى فتحي من بين دفاعات الإسماعيلي ولكن مرت الكرة من فوق المرمى. 


منح محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي هدية لعبد الكبير الوادي لاعب سموحة، ومرر له الكرة بطريقة خاطئة، وسددها الوادي دون تردد ليتقدم لفريقه بالهدف الأول.


وجاء تشكيل الاسماعيلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى:- محمد صبحي
في خط الدفاع:- محمود البدري و محمد هاشم و محمد عمار ومحمود دونجا ومحمد صادق واري بابل 

خط الهجوم :- محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف

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