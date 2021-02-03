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رياضة

رئيس لجنة المسابقات بـ«فيفا» يزور بعثة الأهلي.. ويحضر المران الختامي للفريق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
استقبل محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية، "جاري مورتي"، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي «فيفا»، في حضور المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحرص جاري مورتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، على حضور مران الأهلي الختامي مساء اليوم الأربعاء، من أجل الاطمئنان على الفريق قبل مواجهته الأولى أمام الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

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