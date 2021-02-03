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توك شو

رجل الأتوبيس يبكي على الهواء.. ويردد: نفسي أزور النبي.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:42 م
رجل الاتوبيس
رجل الاتوبيس
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هاني حسين
وجهت الإعلامية ريهام سعيد، سؤالا إلى على عبد العظيم أبو يوسف، الشهير بـ رجل الاتوبيس، قائلةً "نفسك في إيه؟"، فرد "نفسي أحج أو أزور النبي".

وقال عبد العظيم أبو يوسف، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "لما رحت زمان كانت الدنيا زحمة ومعرفتش ازور النبي".

وانفجر عبد العظيم أبو يوسف في البكاء أثناء الحديث عن أمنياته بالحج وزيارة النبي، قائلا "نفسي ازور النبي، ومش عايز حاجة تاني من الدنيا، ونفسي أهل الأرض كلهم يحبوني عشان اعرف ان ربنا بيحبني".

وتابع عبد العظيم "أنا ببيع أذكار وخواتم وسبح ولقيت قبول كبير لدى الناس بالدعاء الذي اردده في عملي"، مستطردا "انا متجوز ومخلف وابني يوسف شاف الفيديوهات بتاعتي".

ومن جانبها قالت الإعلامية ريهام سعيد، "لا احب الدخول على السوشيال ميديا بشكل كبير ولكن علمت بفيديو رجل  يتجول في اتوبيسات النقل العام ويقوم بالدعاء للناس وحققت فيديوهات الرجل مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا".

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