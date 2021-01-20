خلي العصمة في إيدك بدل الغوايش.. رجل الأتوبيس يوجه 3 نصائح للفتيات.. فيديو

وأضاف «عبد العظيم» صاحب الـ 69 عامًا، أنه في بداية فترة الخطوبة يظهر الشباب الحلو فقط عندهم، لذا تأني في الحكم عليه، واختاري الشخص اللي بيراعي حق ربنا ومحافظ على صلاته، وحق أهله وبيعاملهم كويس، مش اللي معاه فلوس وخلاص.

وقال رجل الأتوبيس مازحًا: « بلاش حقد على بعض، واحد سألني مرة: الفقر أحسن ولا الغني؟ ، قولته: اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ولوعندي ملايين، كنت اتجوزت الفنانة ميرفت أمين مثلًا».





ولفت إلى أنه حفظ القرآن منذ صغره في الكتّاب، لافتًا إلى أنه لا يحزن إلا على ساعة مرت من عمره دون ذكر الله، فلن ينفع وقتها مال ولا بنون ولا أهل ولا تأجيل لجلسة الحكم.