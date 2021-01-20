خلي العصمة في إيدك بدل الغوايش.. رجل الأتوبيس يوجه 3 نصائح للفتيات.. فيديو

قال عبد العظيم أبو يوسف، الشهير برجل الأتوبيس، الذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبه الملفت للانتباه، إن نسبة الطلاق زادت مؤخرًا بشكل كبير بسبب انخداع البنات في مظاهر الشباب والحكم عليهم سريعًا.
وأضاف «عبد العظيم» صاحب الـ 69 عامًا، أنه في بداية فترة الخطوبة يظهر الشباب الحلو فقط عندهم، لذا تأني في الحكم عليه، واختاري الشخص اللي بيراعي حق ربنا ومحافظ على صلاته، وحق أهله وبيعاملهم كويس، مش اللي معاه فلوس وخلاص.
وتابع رجل الأتوبيس أنه من الأفضل لكل فتاة عدم الخروج مع خطيبها في أي مكان خارج بيت عائلتها إلا بعد كتب كتابهم، وإذا كان غير ميسور الحال وتريدين ضمانا لأمانته عليكِ؛ خلي العصمة في ايدك بدل الغوايش.