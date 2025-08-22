شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات

اكد شادي محمد، نائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالأهلي، إن الفريق الأول خاض فترة إعداد قوية للغاية، واختتمها بمعسكر مغلق لمدة أسبوع في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل العودة إلى التدريبات على ملعب فرع النادي بالقاهرة الجديدة، استعدادًا للموسم الجديد المُقرر انطلاقه بمسابقة الدوري.

وقال شادي محمد أن الفريق يواجه تحديات مختلفة بعد نجاحه في الموسم الأول في التتويج بلقب كأس مصر على حساب وادي دجلة في المباراة النهائية، وهو ما يُشكل مسؤولية مُضاعفة على الجهاز الفني واللاعبات، لمواصلة الجهد والرغبة بشكل أكبر في تحقيق المزيد من النجاحات التي تليق باسم الأهلي وجماهيريته التي لا تُعد ولا تُحصى في مختلف الأنحاء.

وأضاف أن الفريق تم تدعيمه بصفقات قوية وفقًا للاحتياجات الفنية التي حددها ديميتري لوبوف، المدير الفني، وتميزت الانتدابات الجديدة بكونها دولية، سبق لها تمثيل المنتخبات الوطنية المختلفة، وتمتلك العديد من الخبرات والإمكانات الفنية المميزة وتعد إضافة كبيرة للفريق في منافسات الموسم المقبل.