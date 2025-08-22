بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات

أعلنت مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المرشحين للقبول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأوضحت المدرسة، أنه سيتم التواصل هاتفيا مع الطلاب المرشحين للقبول للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وأولياء الأمور، خلال الأيام القادمة؛ لاستكمال باقي الإجراءات.

ويدرس الطلاب تصنيع وصيانة الطائرات، وتكون مدة الدراسة 3 سنوات، وتتميز المدرسة باللآتي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب الميداني خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب الميداني.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.



شروط التقديم في مدرسة صناعة الطائرات

- أن يكون الطالب حاصلا على الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

- لا يقل المجموع عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2025.



شروط القبول في مدرسة صناعة الطائرات

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا .



تفاصيل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي:

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا، وزمن الاختبار 60 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها كـ"رسوم"، قبل التوجه لأداء الاختبار.

وسبق أن حذرت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزارة التربية والتعليم على “فيس بوك”، من انتشار عدد من المدارس التي تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة.

وقالت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية: نؤكد على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هس المنشورة على الصفحة الرسمية فقط دون غيرها، لذا وجب التنبيه.