قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف وغرامة.. عقوبات ساديو ماني بعد طرده بنصف نهائي السوبر السعودي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات
تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري
باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية
مذبــ.ــحة غزة تهيمن على جلسات ملتقى ريميني.. ودراغي يحذر: أوروبا أصبحت متفرجا
بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية
جوجل تضحي بالشحن العكسي في هواتف Pixel 10 من أجل تقنية Qi2 المغناطيسية
آي صاغة: ارتفاع الذهب محليا وعالميا مدعوما بتلميحات باول عن خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات

مدرسة صناعة الطائرات
مدرسة صناعة الطائرات
ياسمين بدوي

أعلنت مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المرشحين للقبول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

وأوضحت المدرسة، أنه سيتم التواصل هاتفيا مع الطلاب المرشحين للقبول للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وأولياء الأمور، خلال الأيام القادمة؛ لاستكمال باقي الإجراءات.

ويدرس الطلاب تصنيع وصيانة الطائرات، وتكون مدة الدراسة 3 سنوات، وتتميز المدرسة باللآتي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب الميداني خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب الميداني.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.
 

شروط التقديم في مدرسة صناعة الطائرات

- أن يكون الطالب حاصلا على الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

- لا يقل المجموع عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم  عن 18 عاما في أول أكتوبر 2025.


شروط القبول في مدرسة صناعة الطائرات

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025-2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا .
 

تفاصيل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يجب على الطلاب اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات الذي سيعقد بمراكز التطوير في كل محافظة مؤكدة أن ملامح هذا الاختبار تتمثل فيما يلي:

- يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 60 سؤالا، وزمن الاختبار 60 دقيقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه على الطلاب سداد مبلغ 250 جنيها كـ"رسوم"، قبل التوجه لأداء الاختبار.

وسبق أن حذرت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزارة التربية والتعليم على “فيس بوك”، من  انتشار عدد من المدارس التي تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة.

وقالت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية: نؤكد على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هس المنشورة على الصفحة الرسمية فقط دون غيرها، لذا وجب التنبيه.

أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع صناعة الطائرات الطائرات الهيئة العربية للتصنيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

ترشيحاتنا

مركز قصر العيني للأبحاث السريرية

تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

شهر رمضان

محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. جولة في مصانع النصر للسيارات.. فرص عمل بالخارج والداخل.. وإحالة مفتشي عمل للنيابة

بالصور

دراسة: القهوة في الصباح تعزز المزاج وتحفّز هرمون السعادة

سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد