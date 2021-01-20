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منوعات

بلاش حقد على بعض .. رجل الأتوبيس يكشف حقيقة زواجه من 4

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:32 م
صدى البلد
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يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
قال عبد العظيم أبو يوسف، الشهير برجل الأتوبيس، والذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبه الملفت للانتباه إن كل شخص ابتلاه الله في حياته بالحلو والصعب ليمتحنه.

وأوضح «عبد العظيم» صاحب الـ 69 عامًا إن من أبرز الشائعات التي أطلقها عدد من الناس عليه أنه يمتلك ملايين، ومتزوج 4 من سيدات، معلقًا: «هذه الكلام عير صحيح بالمرة، فأنا رجل على باب الله، ومسؤول عن عائلة بأكمها ربيتها من بيع السبح والأذكار». 

ووجه رجل الأتوبيس الشهير بعد العظيم مازحًا: « بلاش حقد على بعض، واحد سألني مرة: الفقر أحسن ولاه الغني؟ ، قولته: اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ولوعندي ملاييين، كنت اتجوزت الفنانة ميرفت أمين مثلًا». 

ولفت رجل الأتوبيس إلى أنه حفظ القرآن منذ صغره في الكتاب، لافتًا إلى أنه لا يحزن إلا على ساعة مرة من عمره دون ذكر الله، فلن ينفع وقتها  مال ولا بنون ولا أهل ولا تأجيل لجلسة الحكم. 

واختتم رجل الأتوبيس أن يقينه بالله كبير، حيث سيجازيه على صبره في الحياة ومعاناته، مستشهدًا بقوله - تعالى-: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ»، (سورة الملك، الآية 2).  


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