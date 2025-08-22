محافظ كفر الشيخ يوجه بصيانة عاجلة لخط الصرف الصحي بقرية منشأة علي

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لخط الصرف الصحي( مشروع خفض المنسوب) بعدد من شوارع قرية منشأة علي التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا بمركز سيدي سالم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الاستجابة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في القرى والمدن، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تؤثر على حياتهم اليومية.

قال محافظ كفر الشيخ: «نضع صحة المواطن وسلامة البيئة على رأس أولوياتنا، ولن نتأخر عن تلبية أي مطلب نتمكن من تحقيقه لأبناء المحافظة، مشيداً بالجهود التي تبذلها فرق العمل والأجهزة التنفيذية المشاركة في حل المشكلة بسرعة والاستماع لهم، بما يحقق بيئة صحية لأهالينا».