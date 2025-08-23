قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز

ويجز
ويجز
سعيد فراج   -  
تصوير محمد زاهر

فاجأ النجمين آسر ياسين، وتارا عماد، جمهور مطرب الراب ويجز، في حفل مهرجان العلمين الجديدة، المقام حاليا في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة. 

وتفاجئ جمهور ويجز، بصعود تارا عماد على المسرح مع آسر ياسين، لتكون ضمن فريق الرقص على أغنية الغسالة التي أشعلت حماس الجمهور. 

حفل ويجز

يشارك في حفل ويجز، بمهرجان العلمين الجديدة، كلا من، الرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي. 

ويأتي حفل ويجز وDizzy too Skinny وناصر، في الليلة السابعة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد ستة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور، ومروان بابلو وليجي سي وشهاب).  

قواعد وإرشادات حفل ويجز

  • تفتح البوابات الساعة 7 مساءً.
  • يرجي طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بنا.
  • غير مسموح بدخول الأطفال اقل من ١٢ سنة.
  • غير مسموح بدخول الألعاب النارية او أي مواد قابلة للاشتعال. 
  • غير مسموح بدخول اي مواد تؤثر على الادراك او الوعي. 

تذاكر حفل ويجز في العلمين

طرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت بفئات متعددة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت كالتالي:

  • قيمة التذكرة الـ regular بـ 800 جنيه. 
  • وقيمة التذكرة الـ fan pit بـ 1200 جنيه. 
  • والتذكرة الـ front line بـ 5000 جنيه. 
  • والتذكرة الـ high tabel لخمسة أفراد يبلغ سعرها 50 ألف جنيه.
  • والتذكرة الـ lounges لثمانِي أفراد يبلغ سعرها 100 ألف جنيه.

ألبوم ويجز بحفل مهرجان العلمين الجديدة 

أعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد وذلك يوم 29 أغسطس الجاري بعد حوالي أسبوع من حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وكشف ويجز عبر انستجرام عن موعد طرح أحدث أغنياته يوم الثلاثاء المقبل قبل يومين من حفله في العلمين.

وأشار ويجز إلى أنه سيشارك جمهور الحفل عدد من أغاني الألبوم الجديد قبل طرحها رسميا نهاية الشهر الجاري.

ويجز مطرب الراب ويجز آسر ياسين تارا عماد العلمين مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

