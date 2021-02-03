أمطار لدرجة السيول..الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فترة من حالة التقلبات الجوية، معقبا: شهدنا ارتفاعا لدرجات الحرارة خلال 72 الماضية ولكن هذا تقلب طبيعي خلال فصل الشتاء، منوها أن الهيئة أصدرت بيانا فيما يخص التقلبات التي تشهدها البلاد اليوم وغدا وبعد غد.



وأكمل "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بمجرد غياب أشعة الشمس بدأت درجات الحرارة في الانخفاض وتكون سحب منخفضة ومتوسطة صاحبه سقوط للأمطار منها المتوسط والغذير، معقبا: من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة زيادة رقعة الأمطار.



واسترسل: الأمطار ستشمل باقي محافظات شمال الأمطار، مشيرا إلى سقوط الأمطار على شمال وجنوب الصعيد.



وفيما يخص طقس الأيام القادمة، أوضح: يوما الخميس والجمعة ستزداد غزارة الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة تزامنا مع نشاط حركة الرايح التي ستعمل على زيادة الشعور بالبرد.



وأكد على أن الأمطار ستؤدي إلى وجود سيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعليه ضرورة التزام السائقين بالتعليمات لتجنب الحوادث.



وشدد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة حتى لا نتعرض للإصابة بنزلات البرد، منوها إلى أن فصل الشتاء مستمر معنا لمدة شهر قادم.





