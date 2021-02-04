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مرأة

بـ جيب جلد.. وعد في جلسة تصوير لافتة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:28 ص
المطربة الخليجية
المطربة الخليجية وعد
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آية التيجي
شاركت الفنانة الخليجية وعد بجلسة تصوير جديدة خضعت لها ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وعصرية، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


وتألقت وعد فى الصورة بإطلالة جذابة، وارتدت قميصا باللون الأبيض بأكمام طويلة وواسعة، على جيب طويل من الجلد باللون الأسود، واختارت عليهم حذاء باللون الأسود، وقفازات وكرافت بنفس اللون ، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة شعر مميزة وساحرة تسريحة الويفي، ووضعت "ماكياج" جذابا متناسقا مع لون بشرتها ومرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر الناري، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.


وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي اللامع، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.


وإليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
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