بـ جيب جلد.. وعد في جلسة تصوير لافتة

شاركت الفنانة الخليجية

وعد بجلسة تصوير جديدة خضعت لها ونشرتها مع متابعيها

عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وعصرية، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.