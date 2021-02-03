الدوري الإنجليزي.. برايتون يباغت ليفربول بالهدف الأول

باغت فريق برايتون فريق ليفربول بالهدف الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.





جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي برايتون على الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها دان بيرن برأسية هيأها الكرة لزميله ستيفن ألزاتي أمام المرمى فسدد كرة مباشرة داخل الشباك.

الشوط الأول شهد تكتلًا دفاعيًا من لاعبي برايتون، وكانت أخطر كرات ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، لكن تسديدته علت العارضة



