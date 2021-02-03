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رياضة

الدوري الإنجليزي.. برايتون يباغت ليفربول بالهدف الأول

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
باغت فريق برايتون فريق ليفربول بالهدف الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي برايتون على الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها دان بيرن برأسية هيأها الكرة لزميله ستيفن ألزاتي أمام المرمى فسدد كرة مباشرة داخل الشباك.


الشوط الأول شهد تكتلًا دفاعيًا من لاعبي برايتون، وكانت أخطر كرات ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، لكن تسديدته علت العارضة 

وأعلن الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه في مواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: 

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير 

 خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيليبس - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون  

خط الوسط: جيني فينالدوم - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا 

 خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - روبيرتو فيرمينو

ويستهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معادلة رقم كيني دالجيش أسطورة الريدز، وذلك عندما يلتقي مساء اليوم الأربعاء مع فريق برايتون.
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