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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الامتحان وتقويم الطلاب .. منتصف فبراير

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين تنفيذا للاجرائات  الاحترازية  من كورونا حفاظا على سلامتهم . 
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