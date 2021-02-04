الجنايني: لم يحدث تفصيل لائحة لاستبعاد أشخاص معينة.. ولا نغفل دور أبو ريدة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي كلفت بإدارة اتحاد الكرة المصري كواليس قيادة الجبلاية ، ودور هاني أبو ريدة فى طرح اسمه على مسئولي الفيفا.

وقال « الجنايني» عبر قناة أون تايم سبورتس: "كلفت من فيفا والدولة بتولي مهمة معينة في فترة صعبة وأعتقد أننا أدينا المهمة كما ينبغي أن يكون".

وعن رحيله أوضح "سمعنا الكثير من الكلام وفي النهاية تم تعيين لجنة جديدة نتمنى لهم التوفيق لصالح الكرة المصرية، لا نغفل دور هاني أبو ريدة في الاتحاد الدولي لكن حق الله من تواصل معي بشكل مباشر لتولي المهمة كان المسؤولين في الدولة ".

وكشف "أبو ريدة قد يكون له دور في تعييني لرئاسة اللجنة الخماسية لكن مسؤولوا الدولة من تحدثوا معي مباشرة، أما بالنسبة لقرار رحيلي فكان ذلك عن طريق خطاب رسمي من فيفا".





وشدد الجنايني "أكثر ما يسعدني بعد ترك اتحاد الكرة عندما يقابلني أشخاص في الشارع يشيدون بدورنا وقت تولي المسؤولية ولا أريد أكثر من ذلك".



