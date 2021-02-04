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فن

بعد شخصية الطاووس.. ديمة قندلفت تكشف عن رصاصة أصابتها فى وجهها

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:51 ص
ديمة قندلفت
ديمة قندلفت
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة السورية ديمة قندلفت تريند جوجل، وذلك بعد ظهورها فى شخصية الطاووس في البرنامج الترفيهي The Masked Singer "إنت مين؟"، بعد نجاح مقدميه الفنانين قصي خولي ومهند الحمدي وسيرين عبد النور في اكتشافها قبل الإعلان عنها، ما وضع المحقق الرابع حسن الرداد في وضع حرج.


الفنانة ديمة من مواليد 3 يناير 1979، أى أن عمرها الحالى 42 عاما، وهى درست في كلية الاقتصاد وبدأت الغناء في جوقة الفرح، ثم انتقلت إلى جوقة أخرى اسمها قوس قزح، وظهر أول عمل لها مع بشار زرقان بجدارية محمود درويش.


وانضمت بعدها لفرقة "سفر" (فرقة فنية مؤلفة من تسعة أشخاص) وأقاموا حفلة في لبنان، وقام التليفزيون السوري بعرض بعض أغاني الفرقة.


التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت التمثيل في مسرحية "أغنية القمر" لسحر مرقدة. 


وعملت بعدها مع سامر المصري وباسل خياط في مسرحية "أبيض - أسود"، ثم عملت مع عابد فهد في المسلسل التليفزيوني "أبيض أبيض". 


إصابة ديمة قندلفت فى وجهها
وكانت الفنانة السورية ديمة قندلفت أطلت ضمن برنامج "الدنيا علمتني" لتتحدث للمرة الأولى عن إصابتها بطلق ناري ضمن تصوير مسلسل "الاجتياح" للمخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.
 

"قندلفت" التي خصصت حديثها للتنمر الذي تعرضت له خلال عملها في المجال الفني، اختارت رواية قصة إصابتها في تصوير المسلسل الذي حقق نجاحًا عالميًا بفوزه بجائزة "الإيمي".
 

وتحدثت عن أنها في عام تصوير المسلسل حظيت بفرصة بطولة ثلاثة أعمال معًا، وهو ما عرضها لضغط عصبي كبير وخشية عدم القدرة على ضبط نفسها، خاصة أن كل مسلسل من الثلاثة في منطقة مختلفة عن الآخر.

 
وفي آخر أيام تصوير دورها في مسلسل "الاجتياح"، تعرضت "قندلفت" لإصابة وتآكل جزء من ذقنها، ما جعلها تشعر لوهلة أنها فقدت مستقبلها المهني وضاع كل شيء، لكن من ترك أثرًا إيجابيًا داخلها هو الطبيب الذي أسعفها في قرية التصوير حين قال لها: "سيعود وجهك كما كان لدرجة أنكِ لن تتذكري الطبيب الذي أسعفك".


وتزوجت ديمة قندلفت من وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري فى عام 2015. 
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