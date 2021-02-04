ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالتنسيق مع الرقابة الإدارية.. حملات تموينية على المخابز بأسيوط

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية بمراكز وقرى المحافظة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة، والتأكيد على سلامة المواد التموينية ومتابعة جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ أسيوط على التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس من أصحاب المخابز ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار موضحًا إنه تم تحرير 577 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية. 

اقرأ أيضًا :

وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم شن عدة حملات تموينية بمراكز وقرى المحافظة ضمن حملات اليوم الواحد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط حيث تم تشكيل حملة مكبرة بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومفتشي التموين بالمديرية والإدارات التابعة لها ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.

وأشار إسماعيل إلى ضبط وتحرير 577 محضرًا تموينيًا متنوعًا تمثلت في 72 محضر عدم مطابقة مواصفات رغيف الخبز ، و 99 محضر نقص وزن رغيف الخبز ، و 85 محضر عدم إعطاء بون للمواطن ، و54 محضر توقف عن الإنتاج في مواعيد العمل ، و116 محضر عدم نظافة أدوات الرغيف والعجن ، و 61 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ، و81 محضر عدم وجود لوحة إعلانية بوزن الرغيف ومواعيد العمل ، ومحضرين التصرف في الرصيد الاستراتيجي ، و 6 محاضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس وآخر لعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

ضبط ألف لتر منظف سائل مجهول المصدر بمركز إتياي البارود في البحيرة

تحرير 16محضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

ضبط 14 طن أسماك مجمدة فاسدة بمركز كفر الدوار

تحرير 1471 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بأسيوط

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ... تعرف عليها

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الدحيل بمونديال العالم

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك