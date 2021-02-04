أهالى ميت الكرماء يشيعون جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالدقهلية

شيع اليوم المئات من أهالى قرية ميت الكرماء التابعه لمركز طلخا بالدقهلية جثامين ثلاثة من أطفال القرية بينهم شقيقان لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك على طرق طلخا ميت الكرماء.





وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم أسفل كوبري جامعة المنصورة على طريق طلخا ميت الكرماء بين سيارة ميكروباص وتوك توك.





وبانتقال مأمور مركز شرطة طلخا وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين مصرع 3 أطفال وهم محمد السيد الشحات عابد، 8 سنوات وشقيقه أحمد السيد الشحات عابد، 6 سنوات ومحمد الدسوقى العرفة عكاشة، 14 سنة، كما أصيب 3 آخرين وجميعهم من قرية ميت الكرما دائرة المركز.





وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بتسليم الجثامين لذويهم وصرحت بالدفن.

