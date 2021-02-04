الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للأحوال الجوية

أعلنت محافظة الاقصر، رفع درجة الاستعداد تحسبا الأحوال الجوية وتقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.





وقال محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث المواطنين بتوخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها ،نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحمله بالأتربة.





مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.